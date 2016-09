dpa

Woidke: Arbeit der Bundeswehr nicht ausreichend anerkannt

Die Leistung der Bundeswehr erhält in der deutschen Gesellschaft nach Überzeugung von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke keine angemessene Anerkennung. Das sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Storkow (Oder-Spree) bei einem sogenannten Rückkehrappell für Soldaten nach einem Auslandseinsatz.

Woidke machte nach Mitteilung der Staatskanzlei deutlich, dass er «die Anerkennung des Wirkens der Bundeswehr und die gesellschaftliche Wahrnehmung der damit verbundenen Probleme noch nicht für ausreichend» hält. «Dass sich das ändert, dafür will ich mich gerne öffentlich einsetzen.» Von März bis August dieses Jahres waren die Soldaten des Führungsunterstützungsbataillons 381 unter anderem in Afghanistan, im Kosovo, in Mali und in Somalia eingesetzt.

Der Ministerpräsident mahnte: «Eine moderne Welt braucht auch eine moderne Form der friedlichen und vorbeugenden Konfliktlösung. Eine moderne Bundeswehr muss deshalb auch für Konfliktvorbeugung, für Vertrauen und Stabilität stehen.» Für die Bewältigung der anspruchsvollen Herausforderungen ist aus Sicht Woidkes die Unterstützung durch die Bevölkerung besonders wichtig. Deshalb sei es gut und richtig, wie in Storkow die Nähe zu den Bürgern zu suchen und eine «Bundeswehr zum Anfassen» zu haben.

