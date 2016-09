Rollerfahrer bei Unfall in Berlin-Mitte schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Rollerfahrer in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Eine 40 Jahre alte Autofahrerin hatte den 33-Jährigen am Montagabend auf der Kreuzung Behrenstraße/Friedrichstraße mit ihrem Fahrzeug angefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin hatte den Angaben zufolge vermutlich die Vorfahrt missachtet.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 08:00 Uhr

Quelle: dpa

