Ein Verletzter bei Kellerbrand im Märkischen Viertel

Nach dem Brand eines Kellerverschlags im Märkischen Viertel in Berlin ist eine Person mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Mieter hatte das Feuer am Senftenberger Ring am späten Montagabend bemerkt und gemeldet, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Feuerwehr war mit 22 Helfern im Einsatz und konnte den Brand löschen. Einzelheiten - etwa zur Brandursache oder zur Identität des Verletzten - waren zunächst nicht bekannt.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 06:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen