Drei Menschen nach Wohnungsbrand im Krankenhaus

Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Spandau sind am Montagabend nach Angaben der Feuerwehr drei Menschen ins Krankenhaus gekommen. Bei ihnen bestehe der Verdacht auf Rauchgasvergiftung, teilte ein Sprecher mit. Das Feuer war aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines sechsgeschossigen Hauses in der Stadtrandstraße ausgebrochen. Die rund 40 Einsatzkräfte hatten es nach gut einer Stunde unter Kontrolle. Teile der Wohnung sollen komplett ausgebrannt sein. Den Angaben zufolge waren insgesamt acht Menschen betroffen, die ein Notarzt untersuchte.

Letzte Änderung: Dienstag, 6. September 2016 05:50 Uhr

Quelle: dpa

