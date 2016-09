Kindsmord vor 42 Jahren: Gericht will Schwestern hören

Im Indizienprozess gegen eine Frau, die vor 42 Jahren ihren acht Jahre alten Sohn ermordet haben soll, wird jetzt nach Kopien verschwundener DDR-Akten gesucht. Heute sollen am Landgericht Neuruppin daher nochmals die beiden Töchter der Angeklagten vernommen werden.

Die Anklage wirft der heute in Göttingen lebenden Mutter vor, 1974 ihren schlafenden Sohn nachts in die Küche getragen und dann in die Nähe des Gasherds gelegt zu haben. Er soll Kohlenmonoxid eingeatmet haben. Bislang hat sie die Tat stets abgestritten. Ein Rechtsmediziner hatte einen Unfall als Todesursache ausgeschlossen. Zu DDR-Zeiten wurde das Todesermittlungsverfahren aus nicht bekannten Gründen eingestellt. Über eine anonyme Anzeige erfolgte das neue Verfahren.