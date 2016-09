ALBA gewinnt Testspiel gegen polnischen Meister Zielona Góra

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat ein Testspiel gegen den polnischen Meister Stelmet Zielona Góra mit 87:80 (42:41) gewonnen. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der ALBA-Trainingshalle in Berlin-Mitte statt. Beste Werfer waren Bogdan Radosavljevic mit 15 und Peyton Siva sowie Youngster Tim Schneider mit jeweils 14 Punkten.

Die Berliner begannen vor allem in der Offensive stark, in der Defensive gab es aber so manche Abstimmungsprobleme. So gab es ein punktereiches erstes Viertel, dass ALBA 31:28 für sich entschied. Das Spiel blieb lange ausgeglichen, nur die Wurfquote wurde schwächer. ALBA war meist in Führung, aber erst im letzten Viertel konnten sich die Albatrosse etwas abzusetzen und den Sieg am Ende nach Hause bringen.