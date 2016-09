dpa

Brandenburg legt Schülervergleiche nicht mehr offen

Brandenburg will schriftliche Vergleichsarbeiten von Dritt- und Achtklässlern künftig unter Verschluss halten. Wie das Potsdamer Bildungsministerium am Montag auf dpa-Anfrage sagte, wolle man eine entsprechende Entscheidung voraussichtlich noch im September oder Oktober treffen. Damit werde eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz umgesetzt, nach der nur die Schulen von den bundesweiten Erhebungen in Kenntnis gesetzt werden sollen. Berlin will auch in diesem Jahr einen Länderbericht veröffentlichen. Zuerst hatte der «Tagesspiegel» am Montag über das Thema berichtet.

Die Vergleichsarbeiten 3 und 8 werden nicht benotet und sollen den Lehrern eine individuelle Förderung der Schüler ermöglichen. Geprüft wird in der dritten Klasse der Wissensstand in den Fächern Deutsch und Mathematik, in der achten Klasse kommen zu den beiden Fächern Kenntnisse in der ersten Fremdsprache hinzu.

