ALBA-Profi Miller fällt mit Handgelenksbruch aus

Berlin (dpa) - Basketball-Bundesligist ALBA Berlin muss voraussichtlich für drei Monate auf Neuzugang Malcolm Miller verzichten. Der US-Amerikaner zog sich einen Handgelenksbruch zu, wie sich nach Vereinsangaben bei einer Untersuchung am Montag herausstellte. Am Donnerstag soll der 23 Jahre alte Profi operiert werden.

Der Forward fehlt den Berlinern damit lange in der ersten Saisonphase. ALBA beginnt die neue Bundesliga-Spielzeit am 24. September mit einem Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn.

Miller war am Samstag beim 66:75 im Testspiel gegen Demir Insaat Büyükcekmece in Istanbul auf die Hand gefallen. Sein Ausfall stellt den neuen ALBA-Trainer Ahmet Caki vor weitere Herausforderungen. In der Vorbereitung muss der Pokalsieger bereits seit Wochen ohne die deutschen Nationalspieler Niels Giffey und Akeem Vargas sowie den Bosnier Elemedin Kinakovic auskommen.