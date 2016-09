Nach Axt-Attacke auf Koch suchen Ermittler nach dem Motiv

Nach der Axt-Attacke auf den Koch eines China-Restaurants in Mahlow (Teltow-Fläming) suchen die Ermittler nach dem Motiv. Das sagte am Montag ein Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft. Der 52 Jahre alte Angreifer - er ist der Besitzer des Restaurants - sitzt in Untersuchungshaft. Er hatte sich nach der Tat widerstandslos festnehmen lassen. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes erlassen. Das 26 Jahre alte Opfer wurde mit massiven Kopfverletzungen in eine Spezialklinik gebracht.

Letzte Änderung: Montag, 5. September 2016 14:40 Uhr

Quelle: dpa

