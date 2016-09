dpa

Erntekronen und Festumzug: Brandenburg feiert Erntefest

Das knapp 600 Einwohner zählende Dorf Beerfelde (Oder-Spree) rüstet sich für den großen Ansturm: Etwa 15 000 Besucher werden am Samstag beim diesjährigen Dorf- und Erntefest des Landes erwartet. Für das Dorf sei das eine große Kraftanstrengung, betonte Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Montag. An den Vorbereitungen haben etwa 30 Bewohner von Beerfelde und der zuständigen Gemeinde Steinhöfel ehrenamtlich mitgewirkt, sagte Ortsvorsteher Horst Wittig. Besucher aus Berlin und Brandenburg können auf einem Markt mit rund 170 Ständen regionale Spezialitäten kaufen oder einen Festumzug erleben. Gewählt wird eine neuen Erntekönigin, die das Land im kommenden Jahr vertritt. Zudem wird die schönste Erntekrone gekürt.

