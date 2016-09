Todesschüsse am Kottbusser Tor: Intensivtäter-Fahndung

Ein Mann wird am Kottbusser Tor mit mehreren Schüssen getötet. Der 32-Jährige soll kein Unbekannter sein. Ist es wieder ein Mord im Rocker-Milieu?

Berlin (dpa/bb) - Nach den tödlichen Schüssen am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg sucht die Kriminalpolizei nach einem 22-jährigen Verdächtigen. Der mutmaßliche Täter ist der Polizei schon als Mehrfachtäter bekannt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte. Er steht unter dem Verdacht, einen 32-jährigen Mann am Samstagabend mit mehreren Schüssen getötet zu haben. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Tat etwas mit dem Rockermilieu zu tun habe, betonte der Sprecher.