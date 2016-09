dpa

Zehn Jahre BER-Baustelle: Müller sieht keinen Grund zu Feiern

Zehn Jahre nach dem ersten Spatenstich am neuen Hauptstadtflughafen sieht Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) keinen Grund für ein Geburtstagsfest. «Da kann man nicht feiern, weil es ja länger gedauert hat als geplant», sagte Müller, der auch Aufsichtsratschef des Flughafens ist, der Deutschen Presse-Agentur. «Aber das Schöne ist, dass es nun auch in diesen Tagen und Wochen eine realistische Fertigstellungsperspektive gibt und der Schlusspunkt in absehbarer, in greifbarer Nähe ist.» Eine Eröffnung im Jahr 2017 sei weiterhin machbar, versicherte Müller.

Der Flughafen sollte eigentlich vor fünf Jahren in Betrieb gehen. Zahlreiche Planungsfehler, Baumängel und andere Probleme verzögern jedoch seither den Start. Auch der Terminplan zur nun für Ende 2017 geplanten Eröffnung steht stark unter Druck. «Wir sind Minderheitseigentümer, deswegen beobachten wir das sehr genau», sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) dazu der dpa. «Die Verantwortung für den Fertigstellungstermin liegt aber bei der Geschäftsführung.»

