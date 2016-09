dpa

Tauber wirbt um Geduld bei Umsetzung der Flüchtlingspolitik

Die CDU hat nach den AfD-Erfolgen im Nordosten bei der Bevölkerung um Geduld bei der Umsetzung der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel geworben. «Es braucht Zeit, bis all diese Maßnahmen wirken. Und es braucht Zeit, bis verlorenes Vertrauen zurückkehrt», sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber am Montag in Berlin nach einer etwa 45-minütigen Telefonkonferenz des Parteivorstands mit der CDU-Chefin. Die Koalition habe bereits große Fortschritte bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise erzielt. So sei etwa die Zahl der ankommenden Flüchtlinge deutlich reduziert und das Asylrecht geändert worden, ein Integrationsgesetz sei auf dem Weg.

Die CDU-Chefin hatte sich vom Rande des G20-Gipfeltreffens im chinesischen Hangzhou in die Diskussion eingeschaltet. Am Nachmittag (17.00 Uhr) dürfte die Lage der Union auch in der Sitzung der Bundestagsfraktion von CDU und CSU eine Rolle spielen.

Tauber sagte, das AfD-Ergebnis sei eine Herausforderung für alle Parteien. «Wir müssen klug mit dieser Herausforderung umgehen und nicht von oben herab erklären.» Es sei falsch, wenn SPD-Chef Sigmar Gabriel den Eindruck erwecke, «dass wir auch in der großen Koalition in Berlin zu wenig für die Menschen in unserem Land getan haben». Es werde nicht gelingen, «auch nur einen Wähler von der AfD zurückzuholen, wenn wir unser Land schlecht reden».

Die CDU musste in der politischen Heimat von Merkel erstmals in einem Bundesland die rechtspopulistische AfD an sich vorbeiziehen lassen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kam siegte die SPD und kann künftig wieder den Ministerpräsidenten stellen. Zweitstärkste Kraft wurde die AfD mit 20,8 Prozent, die CDU kam auf 19 Prozent.

