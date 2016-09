dpa

Jubiläums-ISTAF: 45 000 Karten abgesetzt

Mit zwei neuen Sponsoren und neuen Ideen will sich das Berliner ISTAF zum 75. Jubiläum frisch und zukunftsfähig präsentieren. Zur Leichtathletik-Gala im Olympiastadion wurden «Stand heute 45 000 Karten abgesetzt. Ich hoffe, dass wir Richtung 48 000 kommen», sagte Meeting-Direktor Martin Seeber am Freitag auf einer Pressekonferenz auf der Messe Berlin. «Wir haben hervorragende Felder in den 16 Disziplinen», informierte Seeber. Erstmals seit 1970 findet das Internationale Stadionfest wieder an einem Samstag unter Flutlicht statt. Die ARD überträgt von 18.00 bis 19.55 Uhr live.

Allein sieben Rio-Olympiasieger und zehn Amsterdam-Europameister - auch die fünf deutschen Sieger - sind am Start, 19 deutsche Leichtathletik-Olympiasieger von 1960 bis 1996 sind als Ehrengäste in der Arena. Die Leichtathletik-EM 2018 in Berlin und ein Schweizer Unternehmen (usedSoft) konnten als neue Sponsoren gewonnen werden. Insgesamt sind es laut Seeber nunmehr 17 Partner. Auf Wunsch von London-Olympiasieger Robert Harting vom SCC Berlin wurde in der Ostkurve ein neuer Diskusring eingebaut.

Speerwerferin Christina Obergföll bestreitet mit 35 Jahren ihren letzten Wettkampf. Verabschiedet vom Leistungssport werden auch ihre Kollegin Linda Stahl, Hammerwerferin Betty Heidler, der deutsche Stabhochsprung-Rekordhalter Björn Otto und Dreispringer Raúl Spank.

Letzte Änderung: Freitag, 2. September 2016 16:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen