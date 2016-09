Bewährungsstrafe nach Angriff auf palästinensische Familie

Wegen einer Attacke auf eine palästinensisch-deutsche Familie ist ein 37-Jähriger zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Zudem muss er 50 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, wie das Potsdamer Amtsgericht am Freitag entschied. Der Mann hatte im September 2015 die Familie an einer Haltestelle in Potsdam beleidigt und die Frau am Kopftuch gezogen. Als der Ehemann die Polizei rufen wollte, schlug der Angreifer mit seinem Handy und einer Likörflasche um sich, traf den Ehemann im Gesicht und verletzte den zwölfjährigen Sohn an der Hand.

Dass die Verletzungen nur geringfügig waren, sei reines Glück gewesen, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Zeugen zufolge hatte der Mann, der selbst im Alter von zehn Jahren aus Russland nach Deutschland kam, gegen Ausländer und speziell Muslime in Deutschland geschimpft. Der 37-Jährige wies fremdenfeindliche Motive vor Gericht zurück.

Bis auf eine junge Frau hatte während des Angriffs keiner der zahlreichen Umstehenden eingegriffen. Die attackierte Frau gab zu Protokoll, von den umstehenden Wartenden habe niemand auf ihre Bitte um Hilfe reagiert.

Letzte Änderung: Freitag, 2. September 2016 14:40 Uhr

Quelle: dpa

