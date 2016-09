dpa

Nach Vertragsauflösung: Ronny beklagt fehlende Chance

Der Brasilianer Ronny hat nach seiner Vertragsauflösung bei Hertha BSC die fehlende Möglichkeit beklagt, sich zu beweisen. «Ich hatte erwartet, dass ich in der Vorbereitung eine Chance bekomme, zu zeigen, wie hart ich im Urlaub mit einem Personaltrainer gearbeitet habe», sagte der Mittelfeldspieler im Interview der «Bild»-Zeitung (Freitag). Der Fußball-Bundesligist aus der Hauptstadt hatte am Mittwoch die Vertragsauflösung bekannt geben. Ronny spielt in den Planungen von Hertha-Cheftrainer Pal Dardai schon längere Zeit keine Rolle mehr.

Ronny hat sich nach der Bekanntgabe seines Abschieds sehr über die Fan-Reaktionen gefreut. «Am Tag danach war mein Auto ganz weiß - wie eingeschneit. Alles war voller Zettel mit extrem emotionalen Nachrichten der Fans - dass sie sehr traurig sind, mir Glück wünschen und mich nie vergessen werden», berichtete der 30-Jährige.

Der Freistoß-Spezialist räumte Fehler in seiner sechsjährigen Zeit bei Hertha BSC ein. «Vielleicht habe ich mich manchmal zu sehr gehen lassen», sagte Ronny, der sich nun bei Herthas U23 fit hält und auf ein Vertragsangebot eines neuen Clubs hofft. Der Brasilianer hat in 123 Pflichtspielen für die Berliner 28 Tore erzielt. Vor dem Heimspiel am 18. September gegen den FC Schalke 04 wird Ronny offiziell verabschiedet.

