Mutmaßlicher Motorraddieb in Pankow festgenommen

Ein mutmaßlicher Motorraddieb ist in Berlin-Pankow festgenommen worden. Sein Komplize konnte dagegen am frühen Freitagmorgen in der Granitzstraße entkommen, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hatte den 35-Jährigen und den Unbekannten beobachtet, als sie ein Motorrad stehlen wollten. Als sie das Fahrzeug in einen Transporter luden, griffen die alarmierten Beamten zu. Das Fahrzeug ist nach ersten Erkenntnissen vermutlich gestohlen, seine Kennzeichen sind gefälscht.

Letzte Änderung: Freitag, 2. September 2016 08:00 Uhr

Quelle: dpa

