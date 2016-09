dpa

Internationales Mopstreffen in Berlin

Wer mit Mops kommt, hat freien Eintritt: Zum Internationalen Mopstreffen an diesem Samstag in Berlin haben Halter 250 Tiere angemeldet. Ein vierbeiniger Teilnehmer reist sogar aus Italien an, sagte Organisator und Züchter Thomas Zupan. Mit dem Rennen will er das negative Mops-Image einer dicken, röchelnden Kreatur aufpolieren. Höhepunkt sei ein 50-Meter-Rennen. Den vierbeinigen Siegern winken Trophäen in Mopsform. Gäste ohne Mops zahlen 2 Euro.

Letzte Änderung: Freitag, 2. September 2016 08:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen