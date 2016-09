Demonstrationen von Blockupy-Bündnis beginnen

In der Berliner Innenstadt haben am Freitagmorgen die angekündigten Demonstrationen des linken Bündnisses Blockupy begonnen. Mit Aktionen wollen die Teilnehmer gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung protestieren. Am Potsdamer Platz versammelten sich zunächst deutlich weniger als die angemeldeten 1000 Teilnehmer. Eine weitere Kundgebung sollte es auf dem Gendarmenmarkt geben.

Ein Großaufgebot von hunderten Polizisten steht bereit, um Übergriffe zu verhindern. Dabei wird die Berliner Polizei nach eigenen Angaben aus fünf Bundesländern unterstützt. Im Laufe des Tages will das Bündnis das Bundesarbeitsministerium in der Wilhelmstraße blockieren. Es wirft der Bundesregierung unter anderem vor, mit dem Integrationsgesetz Flüchtlinge auszubeuten.

Wegen der Demonstrationen gibt es umfangreiche Absperrungen in der Berliner Innenstadt. Die Polizei rechnet für den ganzen Tag mit erheblichen Verkehrseinschränkungen und empfiehlt Autofahrern, die Innenstadt, vor allem die Wilhelmstraße, zu meiden. Im März 2015 war es bei Blockupy-Protesten anlässlich der Eröffnung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt/Main zu Ausschreitungen durch linksradikale Autonome gekommen.

Quelle: dpa

