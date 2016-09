Autos und ein Motorroller in Berlin angezündet

Erneut sind in Berlin mehrere Fahrzeuge von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Zuerst brannte in der Nacht zum Freitag ein Auto in der Friesenstraße in Niederschönhausen aus, wie die Polizei mitteilte. Etwa zwei Stunden später beschädigte ein Feuer Am Mariendorfer Weg in Neukölln ein weiteres Fahrzeug stark. In der nahe gelegenen Emser Straße brannte kurze Zeit später ein Motorroller. Die Feuerwehr löschte die Brände. Verletzt wurde niemand. Brandkommissariate der Polizei ermitteln nun. Bereits am Dienstagabend waren zwei Autos von Unbekannten in Brand gesetzt worden.

Letzte Änderung: Freitag, 2. September 2016 07:00 Uhr

Quelle: dpa

