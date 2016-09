Kommunen fordern vom Land Hilfe für leerstehende Heime

Die Landkreise und kreisfreien Städte fordern vom Land finanzielle Unterstützung bei den Kosten für den Leerstand in zahlreichen Flüchtlingsheimen. «Allein die vier kreisfreien Städte haben uns für dieses Jahr Kosten in Höhe von vier Millionen Euro für leerstehende Unterkünfte gemeldet», sagte der Geschäftsführer des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes, Karl-Ludwig Böttcher, der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn man das mit einem gewissen Abschlag noch auf die 14 Landkreise hochrechnet, kommen da noch mal 12 Millionen Euro hinzu.» Nach Angaben des Sozialministeriums sind derzeit rund 10 000 Plätze in den Heimen nicht belegt.

Letzte Änderung: Freitag, 2. September 2016 07:00 Uhr

Quelle: dpa

