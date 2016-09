dpa

Elektronikmesse IFA öffnet Türen fürs Publikum

Die IFA öffnet heute in Berlin für sechs Tage ihre Türen für das Publikum. Die Besucher erwartet die bislang größte Ausstellungsfläche in der Geschichte der Elektronikmesse. Auf 158 000 Quadratmetern zeigen die Hersteller von Smartphones, Hausgeräten oder Fernsehern ihre Produktneuheiten. Wie in den Vorjahren steht auch in den kommenden Tagen die vernetzte Technik im Mittelpunkt. Eines der großen Themen wird auch die virtuelle Realität sein.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) wird die Messe am Freitagmorgen bei einem Rundgang gemeinsam mit EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) offiziell eröffnen. Müller erklärte vorab, die IFA werde immer mehr zur Schau smarter, energieeffizienter Technologien. Die Messe gilt als ein zentraler Treffpunkt der Branche neben der CES in Las Vegas. Im vergangenen Jahr kamen 240 000 Besucher.

Quelle: dpa

