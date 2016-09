dpa

Füchse verkaufen 3000 Dauerkarten

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat für die am Freitag beginnende Saison 3000 Dauerkarten für die Heimspiele in der Max-Schmeling-Halle abgesetzt. Das meldete der Verein am Donnerstag. «Wir freuen uns über den Zuspruch der Handballinteressierten hier in Berlin. Dass wir erneut zu diesem Zeitpunkt so viele Dauerkarten verkaufen konnten, ist ein starkes Statement», sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. Die Füchse starten am Freitag in Wetzlar in die Liga.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 17:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen