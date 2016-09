dpa

Streit zwischen Jüdischer Gemeinde Berlin und Zentralrat

Nach Vorwürfen über Wahlmanipulation in der Jüdischen Gemeinde zu Berlin ist eine offener Streit mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland ausgebrochen. Der Berliner Vorsitzende Gideon Joffe warf dem Zentralratspräsidenten Josef Schuster und der gemeindeinternen Opposition eine Verleumdungskampagne gegen ihn vor. Weil er immer wieder Missstände angesprochen habe, werde er jetzt attackiert, schrieb Joffe in der neuen Ausgabe des Gemeindeblatts «Jüdisches Berlin».

Der Zentralrat forderte unterdessen den Gemeindevorstand auf, die Ämter im jüdischen Dachverband bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen zu lassen. Joffe habe bislang entgegen seiner Ankündigung nichts dafür getan, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe im Zusammenhang mit den Gemeindewahlen von 2015 zu entkräften und das Vertrauen in den Vorstand wiederherzustellen, erklärte der Zentralrat. Ähnlich äußerte sich Sergey Lagodinsky, Wortführer der gemeindeinternen Opposition.

