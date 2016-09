Netzhoppers trainieren mit acht Spielern

Die Netzhoppers KW-Bestensee bestreiten die Vorbereitung auf die neue Saison der Volleyball-Bundesliga derzeit nur mit acht Spielern. Drei Neuzugänge will der Club in den kommenden Tagen noch präsentieren. Bisher sind der US-amerikanische Zuspieler Taylor Hammond sowie die vom VCO Berlin gekommenen Talente Iven Ferch (Mittelblock) und Sascha Kaleck (Zuspiel) neu bei den Brandenburgern. Dazu sind Matthias Penk, Robon Hafemann, Theo Zimmermann, Daniel Heinecke und Paul Sprung bei den Netzhoppers geblieben.

Die Fans können das neue Team erstmals am 16. September erleben, wenn zum 40. Geburtstag des Clubs in Königs Wusterhausen ein Spiel gegen eine Auswahl von Netzhoppers-Legenden wie Manuel Rieke und Arvid Kinder stattfindet. Die erste Bundesliga-Partie steht für die Mannschaft von Trainer Mirko Culic am 22. Oktober in Herrsching an.