Seltene Wildbiene auf Wiese bei Lebus entdeckt

Ein Exemplar der auf der roten Liste stehenden Wildbiene Ochsenzunge-Seidenbiene (Colletes nasutus) ist in Brandenburg entdeckt worden. In einem Schutzgebiet an der Oder bei Lebus (Märkisch-Oderland) sei einem Hobbyfotografen ein Bild des stark gefährdeten Insekts gelungen, teilte der Naturschutzbund Nabu am Donnerstag mit.

An den Oderhängen sorgt die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe für die Erhaltung des wertvollen Trockenrasens. Im Frühjahr zeigen dort die seltenen Adonisröschen ihre gelbe Blütenpracht. Seit 2014 kümmert sich im Nabu-Auftrag eine Schäferin mit ihren Tieren dafür, dass die Hänge nicht mit Sträuchern zuwachsen. Damit finden die Ochsenzungen-Seidenbienen und andere Wildbienen wieder Futter und Lebensraum.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 14:30 Uhr

Quelle: dpa

