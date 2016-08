dpa

Bahn-Chef: Keine großen Spielräume für Preiserhöhungen

Bahn-Kunden müssen sich wohl auch zum Fahrplanwechsel im Dezember nicht auf spürbar steigende Ticketpreise im Fernverkehr einstellen. «Ganz große Preiserhöhungen werden sich nicht mehr realisieren lassen», sagte Bahn-Chef Rüdiger Grube am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Das liegt auch am scharfen Wettbewerb im Fernverkehr. Eine Anhebung der Ticketpreise könne immer auch Kundenverluste zur Folge haben, so Grube. Bereits im vergangenen Dezember hatte die Bahn die Ticketpreise im Fernverkehr weitgehend stabil gehalten.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 14:10 Uhr

Quelle: dpa

