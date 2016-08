dpa

Deutsche Bahn macht Berliner Taxis Konkurrenz

Der von der Deutschen Bahn unterstützte Sammeltaxi-Anbieter Clever Shuttle fährt nun auch in Berlin. Die Elektroautos sind abends und nachts innerhalb des S-Bahnrings unterwegs, wie die Bahn am Donnerstag mitteilte. Eine Software bündelt die Fahrgäste zu Fahrgemeinschaften. Clever Shuttle wurde von drei Berlinern gegründet und ist schon in München und Leipzig unterwegs. Nächstes Jahr sollen Hamburg und Frankfurt/Main folgen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen