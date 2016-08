dpa

ALBA reist für zwei Testspiele in die Türkei - Brandon Ashley fehlt

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin reist am Donnerstag nach Istanbul. Im Rahmen der Saisonvorbereitung nehmen die Berliner dort an einem internationalen Dreier-Turnier teil. Am Freitag geht es gegen den türkischen Erstligisten Best Balikesir (19.00 Uhr). Am Samstag treffen die Berliner auf Demir Insaat Buyukcekmece (17.00 Uhr). «Die Spieler müssen sich auf dem Feld finden und besser zusammenspielen als in den ersten Testspielen. Vor allem im Teamverhalten in Abwehr und Angriff müssen wir uns steigern», forderte ALBA-Sportdirektor Himar Ojeda. Fehlen werden den Berlinern weiterhin die Nationalspieler Niels Giffey, Akeem Vargas (beide Deutschland) und Elmedin Kikanovic (Bosnien-Herzegowina), die bei ihren Auswahlteams weilen. Auch Forward Brandon Ashley wird nicht mit in die Türkei reisen. «Es gibt noch vertragliche Unstimmigkeiten», sagte Ojeda. Bereits die ersten beiden Testspiele gegen Gotha und Braunschweig hatte der US-Amerikaner verpasst.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 13:40 Uhr

Quelle: dpa

