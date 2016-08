Grüne in Berlin und Schwerin erhalten Großspenden

Die Grünen erhalten nach dpa-Informationen zum zweiten Mal in diesem Jahr kurz vor Landtagswahlen eine Großspende. Danach überwies der Berliner Anlageberater Jochen Ralf Wermuth insgesamt rund 300 000 Euro für die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, wo am 4. und 18. September neue Landesparlamente gewählt werden. Rund 270 000 Euro sollen nach Berlin und rund 30 000 in den Nordosten fließen. 300 000 Euro hatte Wermuth im März auch den Grünen in Baden-Württemberg kurz vor der Wahl zukommen lassen. Wermuth bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Spenden an die Grünen. Die Grünen im Bundestag setzen sich für eine Grenze für Einzelspenden in Höhe von 100 000 Euro ein.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 12:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen