Radfahrer auf Gehweg zusammengeprallt: Frau schwer verletzt

Auf einem Gehweg in Berlin-Mitte sind am Mittwochabend zwei Radfahrer zusammengeprallt. Eine 57-jährige Radlerin stürzte dabei und wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Radfahrer, mit dem sie kollidierte, flüchtete. Seine Identität ist noch ungeklärt. Er war der Frau entgegengekommen. Der Unfall ereignete sich auf dem Gehweg der Alexanderstraße. Die Radfahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 10:10 Uhr

