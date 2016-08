Zwei Radfahrerinnen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Zwei Radfahrerinnen sind in Berlin bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. Eine 27 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag beim Überqueren der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain mit dem Auto eines 36-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ebenfalls am Mittwoch kollidierte eine 17-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Martin-Luther-Straße in Schöneberg mit dem Motorrad eines 44-Jährigen. Auch sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Mann wurde leicht verletzt. Wie es zu diesem Unfall kam, wird noch untersucht.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 10:10 Uhr

Quelle: dpa

