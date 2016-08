Müll in Garage angezündet: Benachbartes Haus beschädigt

Unbekannte haben in Berlin-Hermsdorf Müll in einer Garage angezündet. Die Flammen griffen am Mittwochnachmittag in der Heinsestraße auf ein benachbartes Haus über, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Beide Gebäude wurden beschädigt, verletzt wurde niemand.

