CDU-Landeschef Henkel lehnt AfD als Partner ab

Auch der CDU-Landevorsitzende und Innensenator Frank Henkel lehnt eine Zusammenarbeit mit der Alternative für Deutschland (AfD) ab. «Eine Partei, die Rassisten an ihrer Spitze duldet, eine Partei, die an der Grenze auf Kinder schießen lassen will, kann für mich kein Partner sein», sagte Henkel der «Berliner Zeitung» (Donnerstag).

Damit reagiert er - wie bereits der Berliner CDU-Generalsekretär Kai Wegner - auf entsprechende Überlegungen des früheren CDU-Bundesgeschäftsführers Peter Radunski. Der 77-Jährige hatte einen Kurswechsel der Union im Umgang mit der AfD gefordert. Indem man ihr Koalitionsverhandlungen anbiete, könne die rechtspopulistische Partei entlarvt und vorgeführt werden, meinte Radunski.

Letzte Änderung: Donnerstag, 1. September 2016 09:00 Uhr

Quelle: dpa

