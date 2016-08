dpa

Bildungsminister informiert über neue Schüler und Lehrer

Pünktlich zum Ende der Sommerferien will Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske (SPD) heute über das neue Schuljahr informieren. Dabei soll es unter anderem um Schülerzahlen, Einschulungen und die Neueinstellung von Lehrkräften gehen. Der Unterricht für Brandenburgs Schulkinder beginnt wieder am Montag. Bereits am Samstag finden die Einschulungsfeiern für die ABC-Schützen an den Grundschulen statt.

Nach einem starken Rückgang nach der Wende sind die Schülerzahlen in den letzten Jahren wieder kontinuierlich gestiegen. 21 000 Erstklässler kamen im Jahr 2015 dazu. Im vergangenen Schuljahr hatte Brandenburg laut Statistikamt insgesamt rund 236 000 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen, etwas mehr als die Hälfte von ihnen waren Grundschüler.

