OSZE-Treffen in Potsdam - Behinderungen erwartet

Zu einem Treffen von Diplomaten aus aller Welt müssen sich Einwohner und Pendler heute in Potsdam auf massive Behinderungen einstellen. Für die Konferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wird eine Hauptverkehrsachse im Norden der Stadt ganztägig gesperrt, auch für Fußgänger und Radfahrer ist dort kein Durchkommen. Während einer Stadtrundfahrt der Außenminister von rund 40 Staaten unter Führung von Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird am Nachmittag auch die Innenstadt abschnittsweise abgeriegelt.

Am Abend wird auch der Schiffsverkehr auf der Havel eingestellt, weil die Diplomaten dann vom Stadthafen per Schiff zur Glienicker Brücke schippern. Dort wollen sie im Gedenken an die frühere Teilung Europas an dieser Stelle über die Brücke marschieren. Mehr als 1000 Polizisten sollen für die Sicherheit der Staatsgäste sorgen. Am Abend sollen die meisten Sperrungen wieder aufgehoben sein.

