Noch smarter: IFA startet mit Eröffnungsgala in Berlin

Mit einer großen Eröffnungsgala am Berliner Palais am Funkturm startet heute die IFA 2016. Von Freitag an ist die Messe für sechs Tage für das Publikum geöffnet. Im Mittelpunkt steht auch in diesem Jahr wieder die intelligente Vernetzung von Unterhaltungs- und Haushaltsgeräten. Schlagworte sind etwa Smart TV, also Fernseher mit Internet-Anschluss, oder Connected Home, das immer mehr Hausgeräte mit dem Netz und miteinander verbindet.

Eines der großen Themen wird in diesem Jahr auch die virtuelle Realität sein: Anwendungen und neue Headsets, Brillen oder Kameras, die den Nutzer in virtuelle Welten lotsen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erklärte vorab, die IFA werde immer mehr zur Schau smarter, energieeffizienter Technologien. Die Messe gilt als ein zentraler Treffpunkt der Branche neben der CES in Las Vegas. Im vergangenen Jahr kamen 240 000 Besucher.

