Heintz schwimmt erneut deutschen Lagen-Rekord bei Weltcup

Philip Heintz hat seinen erst vier Tage alten deutschen Kurzbahn-Rekord über die 200 Meter Lagen verbessert. Der Heidelberger schwamm bei seinem Weltcupsieg in Berlin am Mittwoch in 1:51,92 Minuten elf Hundertstelsekunden schneller als zum Weltcup-Auftakt im französischem Chartres. Beim Weltcup am Wochenende in Moskau will der Olympia-Sechste Heintz den Europarekord angreifen. Zuvor hatte die Magdeburgerin Franziska Hentke ihre Spezialdisziplin 200 Meter Schmetterling in guten 2:04,06 Minuten vor der Olympia-Zweiten Madeline Groves aus Australien gewonnen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. August 2016 20:10 Uhr

