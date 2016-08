Festival Pop-Kultur startet in Neukölln

Vergangenes Jahr war Premiere im Club Berghain, dieses Mal lockt das Festival Pop-Kultur Musikfreunde nach Neukölln. Zur Eröffnung am Mittwochabend warb Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), die Offenheit und Internationalität zu erhalten. «Das macht Berlin so einmalig.» Drei Tage lang sind 80 Künstler und Künstlerinnen zu Gast. Auf dem Programm stehen Konzerte, Diskussionen, Filmpremieren und DJ-Sets.

Musikalisch reicht die Spanne von der türkischen Sängerin Selda Bağcan bis zu Show Me The Body, einer Punk-Neuentdeckung aus New York.