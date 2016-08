dpa

Hertha BSC löst Vertrag mit Ronny auf

Berlin (dpa) – Hertha BSC hat den Vertrag mit dem Brasilianer Ronny aufgelöst. Das teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Der Mittelfeldakteur spielt in den Planungen von Hertha-Cheftrainer Pal Dardai schon längere Zeit keine Rolle mehr. «Wir haben diese Entscheidung mit allen Beteiligten nach intensiven und vertrauensvollen Gesprächen getroffen», erklärte Manager Michael Preetz. Der 30 Jahre alte Ronny, dessen Kontrakt noch bis Ende dieser Saison gelaufen wäre, soll beim Hertha-Heimspiel am 18. September gegen Schalke 04 verabschiedet werden. Mit der Vertragsauflösung kann Ronny auch nach dem Transferschluss von anderen Vereinen verpflichtete werden. Bis zu einem Wechsel kann sich der Brasilianer bei Herthas U23 fithalten. Ronny war seit 2010 in Berlin.

Derweil haben neun Hertha-Profis beim Trainingsauftakt in dieser Woche gefehlt, die mit ihren Auswahlmannschaften Länderspiele absolvieren. Salomon Kalou weilt zudem für eine Woche in seiner Heimat Elfenbeinküste, weil er kürzlich zwei Trauerfälle in der Familie hatte. Dardai ließ daher erneut Spieler aus dem eigenen Nachwuchs bei den Profis mittrainieren. Mit Florian Baak, Arne Maier, Sidney Friede und Maurice Covic sollen vier U-19-Talente beim Testspiel am Freitag gegen Club Italia mitwirken, teilte der Ungar mit. Der Bezirksligist wird von Ex-Weltmeister Thomas Häßler trainiert.

