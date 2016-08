dpa

Höhere Löhne: Verdi will Warnstreik beim Charité-Service

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für den 7. September zum Warnstreik bei der Charité-Servicetochter CFM aufgerufen. Hauptziele seien Lohnerhöhungen und ein Tarifvertrag, sagte Gewerkschaftssekretär Kalle Kunkel am Mittwoch. Am 9. September stehe die dritte Verhandlungsrunde mit der CFM an. Nach den beiden vorherigen Treffen sei kein Angebot für einen Tarifvertrag vorgelegt worden, ergänzte Kunkel.

