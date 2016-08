dpa

Piloten bei Landeanflug von Laserpointer geblendet

Mehrere Jugendliche sollen Piloten eines Airbusses beim Landeanflug auf den Flughafen Berlin-Tegel mit einem Laserpointer geblendet haben. Nach dem Vorfall am Dienstagabend in Hohen Neuendorf (Oberhavel) verständigten die Piloten die Luftraumüberwachung, die sofort die Polizei alarmierte. Polizisten machten sich mit Hubschrauber und Streifenwagen auf die Suche nach den Jugendlichen. Eine Streife stellte mehrere junge Tatverdächtige. In der ersten Befragung stritten sie die Tat ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. August 2016 17:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen