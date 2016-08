dpa

Gesundheitskarten für mehr Flüchtlinge

Nach langem Widerstand kommt die Verteilung von elektronischen Gesundheitskarten für Flüchtlinge in Brandenburg langsam in Gang. Am Donnerstag starte im Landkreis Teltow-Fläming die Ausgabe der ersten 400 Gesundheitskarten an Asylsuchende, teilte die Krankenkasse AOK Nordost mit. Bisher hatte nur Potsdam dieses System, der Landkreis Oberhavel folgt zum 1. Oktober.

Die anderen Landkreise und kreisfreien Städte Brandenburgs haben die neue Regelung dagegen noch nicht unterschrieben. Mit der elektronischen Gesundheitskarte können die Geflüchteten zum Arzt gehen, ohne vorher Anträge bei der Sozialverwaltung stellen zu müssen. Viele Kommunen befürchten, dadurch auf Kosten sitzenzubleiben. Das Gesundheitsministerium betont dagegen, dass die Übernahme der Kosten durch Verträge gesichert sei. Ein Missbrauch der Karten sei bislang aus keinem anderen Bundesland bekannt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. August 2016 16:40 Uhr

Quelle: dpa

