Brandenburg will Betreuungsrecht für Partner verbessern

Gemeinsam mit acht weiteren Bundesländern will Brandenburg Ehegatten bei der Betreuung des Partners mehr Rechte verschaffen. Derzeit könnten nach dem Betreuungsrecht Ehegatten und eingetragene Lebenspartner für einen schwerkranken Partner ohne ausdrückliche Regelung weder Entscheidungen über medizinische Behandlungen treffen noch diesen im Rechtsverkehr vertreten, sagte Landesjustizminister Stefan Ludwig (Linke) am Mittwoch in Potsdam. Dies wolle Brandenburg mit einer Bundesratsinitiative ändern.

Viele Bürger gingen bislang davon aus, dass sie solche Entscheidungen für ihren Partner treffen können, meinte Ludwig. «Mit einer entsprechenden gesetzlichen Regelung wollen wir daher einen Beitrag zu einer lebensnahen und praktikablen Form des Betreuungsrechts leisten», sagte der Justizminister. Wenn ein Bürger nicht wolle, dass der Partner für ihn entscheidet, könne er das ausdrücklich festlegen betonte Ludwig. Auch bei Vermögensfragen solle es dabei bleiben, dass diese nur mit einer Vorsorgevollmacht oder einem Gerichtsbeschluss vom Partner geregelt werden können.

Letzte Änderung: Mittwoch, 31. August 2016 15:10 Uhr

Quelle: dpa

