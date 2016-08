Schwere Champions League-Gegner für Spandau

Berlin (dpa/bb) – Der deutsche Wasserball-Serienmeister Wasserfreunde 04 trifft in den Vorrunden der Champions League auf Olympiakos Piräus, VK Szolnok/Ungarn, Olympic Nizza und noch zwei zu ermittelnde Qualifikanten. Das ergab die Auslosung in Dubrovnik. Die Hauptrunde mit Spandau beginnt am 30. November. Das Final Six-Turnier findet vom 25. bis 27. Mai 2017 wie in diesem Jahr in Budapest statt.

