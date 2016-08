Diplomaten-Treffen mit Stadtrundfahrt blockiert Potsdam

Potsdam wird Schauplatz eines großen Diplomatentreffens, und Brandenburgs Polizei bereitet sich auf einen der bislang größten Einsätze des Landes vor. Für die Bürger bedeutet dies vor allem eines: Sie müssen viel Geduld haben.

Potsdam (dpa/bb) - Ein Treffen von 57 Chefdiplomaten aus aller Welt mit ausgiebiger Stadtrundfahrt wird Brandenburgs Landeshauptstadt am Donnerstag über Stunden lahmlegen. Da die Außenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) nach ihrer Konferenz in Potsdam mit der historischen Straßenbahn und mit einem Ausflugsdampfer die Welterbe-Stadt erkunden wollen, müssen sich Bürger und Pendler vor allem nachmittags und am Abend auf erhebliche Behinderungen einstellen.