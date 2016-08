dpa

Thiel hört als Schwimmverbands-Präsidentin auf

Christa Thiel steht als Präsidentin des Deutschen Schwimm-Verbandes nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. «16 Jahre ist eine sehr lange Zeit als Präsidentin, irgendwann muss dann mal Schluss sein», sagte Thiel am Mittwoch bei einer Pressekonferenz am Rande des Kurzbahn-Weltcups in Berlin.

Zuletzt hatte sich Kritik an ihrer Amtsführung gehäuft. Bei ihrer Wiederwahl 2012 hatte sie als alleinige Kandidatin nur 57,1 Prozent Ja-Stimmen erhalten. Für den Verbandstag in Leipzig im November gibt es bereits zwei Kandidaten: Neben der Schwimm-Fachspartenvorsitzenden Gabi Dörries hat auch der Vizepräsident Recht, Vico Kohlat, seine Kandidatur angekündigt.

Die Elmshornerin Software-Unternehmerin Dörries tritt mit einem kompletten Präsidiums-Team an. Dazu gehören der Geschäftsführer der Mannesmann Röhrenwerke, Clemens Stewing, als vorgesehener Vizepräsident Recht und die Luxemburger Steuerfachwirtin Andrea Thielenhaus als Vizepräsidentin Finanzen. Dazu sollen ehemalige Spitzenathleten wie Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen und Freiwasser-Rekordweltmeister Thomas Lurz in die Verbandsarbeit einbezogen werden. Kohlat, der 2012 gegen Thiels Widerstand als Vizepräsident Recht gewählt worden war, stützt sich bei seiner Kandidatur ebenfalls auf ehemalige Leistungssportler.

