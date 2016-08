dpa

Berlin-Brandenburg: «Deutschlands meistgefilmte Location»

Das Medienboard Berlin-Brandenburg sieht die Hauptstadt-Region als «Deutschlands meistgefilmte Location». Im vergangenen Jahr wurden laut Medienboard-Jahresbilanz 309 Filme und andere Projekte mit 30,4 Millionen Euro gefördert. «Derzeit läuft es gut am Film- und Serienstandort, weil Berlin-Brandenburg eine attraktive Location mit begehrten OriginalmotiveN und fantastischen Studios ist», erklärte Filmförderungschefin Kirsten Niehuus am Mittwoch. Auch in diesem Jahr herrsche Vollbeschäftigung für die Filmcrews.

Unter den aktuellen Produktionen sind Tom Tykwers «Babylon Berlin», Dennis Gansels «Jim Knopf»-Verfilmung und Matthias Schweighöfers Amazon-Serie «You Are Wanted». Durch die Förderung seien 135 Millionen Euro an Ausgaben in die Region geflossen. Im Jahr 2014 waren die Zahlen ähnlich: Es wurden bei einem Etat von 31 Millionen Euro 344 Projekte subventioniert.

Die viel diskutierte schlechte Auftragslage von Regisseurinnen und Autorinnen ist auch ein Thema beim Medienboard. Es sei unbestritten, dass Frauen herausragende Filme machten - was die jüngsten Erfolge von Maren Ade oder den «Zuschauermillionärinnen» Anika Decker und Julia von Heinz zeigten. Beim Medienboard seien rund ein Drittel der Empfänger von Fördermitteln Frauen - «das kann gerne noch ausgebaut werden», heißt es.

