Wanka: Schulpolitik muss Kernaufgabe der Länder bleiben

Die vor zehn Jahren gestartete Föderalismusreform für bessere Bund-Länder-Beziehungen hat die deutsche Schulpolitik nach Ansicht von Bildungsministerin Johanna Wanka keineswegs geschwächt. «Unser Bildungsföderalismus ist sehr leistungsfähig. Wer Schülern die bestmögliche Bildung mit auf den Weg geben will, muss differenzieren», sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Daher stehe «überhaupt nicht zur Debatte, dass die Länder im Bereich Schule Kompetenzen an den Bund abgeben könnten».

Mit der Föderalismusreform, die am 1. September 2006 in Kraft trat, sind für den Bereich Schule allein die 16 Bundesländer zuständig. Bundesstaatliche Maßnahmen wie das frühere Ganztagsschulprogramm sind gemäß dem sogenannten Kooperationsverbot nicht mehr möglich. Die SPD und die Opposition im Bundestag kritisieren diesen Effekt der Reform scharf, weil er eine finanzielle Förderung durch den Bund abwürge.

Die Anforderungen an Schule in großen Städten oder Stadtstaaten seien andere als in dünn besiedelten Regionen, sagte Wanka der dpa in Berlin. «Nicht Vereinheitlichung, sondern bedarfsorientierte Differenzierung und Wettbewerb sind die richtige Antwort auf große Herausforderungen.» Kein Bundesland - egal welch politischer Couleur - wolle «diese Kernaufgabe abgeben. Ein entsprechendes Angebot, das nicht nur auf Geldtransfer zielte, habe ich noch nie gehört.»