Kfz-Versicherungen: In Berlin teuer, in Brandenburg günstig

Autofahrer in Berlin werden auch im nächsten Jahr bei Kfz-Haftpflicht-, Vollkasko- sowie Teilkaskoversicherung in die höchsten Regionalklassen eingestuft. Ursache seien die vielen Unfälle als Folge der hohe Verkehrsdichte, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Mittwoch in Berlin mit. Die Bundeshauptstadt liege gleichauf mit Hamburg und München.

In Brandenburg hingegen bleiben die Autoversicherungen 2017 günstig. Laut GDV gelten bei der Haftpflicht für 85 Prozent der Fahrzeughalter in 15 der 18 Zulassungsbezirke weiter die niedrigsten Regionalklassen 1 und 2. Der Bezirk Märkisch-Oderland rutscht eine Regionalklasse niedriger, höher eingestuft werden hingegen die Bezirke Brandenburg und Teltow-Fläming.

Die Regionalklassen für die insgesamt 415 deutschen Zulassungsbezirke werden vom GDV ein Mal im Jahr herausgegeben. Sie spiegeln die Schadensbilanz der Regionen wider. Allerdings ist laut GDV mit einer besseren Einstufung nicht automatisch ein niedrigerer Beitrag verbunden. Dieser werde von mehreren Komponenten bestimmt, von denen die Einstufung nur eine ist.

Laut GDV profitieren in diesem Jahr bundesweit fast 6,3 Millionen Kfz-Haftpflichtversicherte von günstigeren Regionalklassen. Rund 4,8 Millionen würden heraufgestuft, für weitere 28,5 Millionen ändere sich nichts.

